Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Hỗ trợ mảng pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, quan hệ cổ đông

Hoàn thiện quy trình quản lý hợp đồng: rà soát các hợp đồng, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ,...

Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị tài liệu pháp lý theo yêu cầu.

Cập nhật và hỗ trợ các đơn vị tư vấn các thông tin về pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ nghiệp vụ

Các công việc khác liên quan theo yêu cầu

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành Luật: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc Gia, Khoa Luật Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Luật Đại học Ngoại thương.

Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft Office thành thạo

Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time

Cẩn thận, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết tình huống tốt, tạo thiện cảm

Có phụ cấp thực tập

Trải nghiệm trong môi trường thân thiện, có vốn đầu tư Quỹ nước ngoài Mekong Capital.

Học hỏi kinh nghiệm sourcing, phát triển sản phẩm, xuất nhập khẩu.

Được cấp dấu mộc công ty.

Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 140 Cửa hàng trên toàn quốc

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, thăng tiến cao trong công việc cùng với sự phát triển nhanh của Công ty.

