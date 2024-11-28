Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ mảng pháp lý doanh nghiệp, đầu tư, quan hệ cổ đông
Hoàn thiện quy trình quản lý hợp đồng: rà soát các hợp đồng, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ,...
Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị tài liệu pháp lý theo yêu cầu.
Cập nhật và hỗ trợ các đơn vị tư vấn các thông tin về pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ nghiệp vụ
Các công việc khác liên quan theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành Luật: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc Gia, Khoa Luật Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Luật Đại học Ngoại thương.
Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft Office thành thạo
Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time
Cẩn thận, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết tình huống tốt, tạo thiện cảm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp thực tập
Trải nghiệm trong môi trường thân thiện, có vốn đầu tư Quỹ nước ngoài Mekong Capital.
Học hỏi kinh nghiệm sourcing, phát triển sản phẩm, xuất nhập khẩu.
Được cấp dấu mộc công ty.
Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 140 Cửa hàng trên toàn quốc
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, thăng tiến cao trong công việc cùng với sự phát triển nhanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258759
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 0.5 - 0.9 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.5 - 0.9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Bách Quang
Tuyển Nhân Viên Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TM Bách Quang
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Trà Vinh
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Hạn nộp: 26/12/2024
Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Tuyển HCNS thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Tuyển Thư Ký Chủ Tịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 0.5 - 0.9 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.5 - 0.9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Bách Quang
Tuyển Nhân Viên Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TM Bách Quang
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Trà Vinh
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Hạn nộp: 26/12/2024
Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Tuyển HCNS thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Tuyển Thư Ký Chủ Tịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất