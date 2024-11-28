Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Hải Châu, Quận Hải Châu

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

- Theo dõi và báo cáo Ban Lãnh đạo tiến độ thực hiện kế hoạch công việc được giao tại các cuộc họp giao ban và nội bộ các bộ phận.

- Giúp Ban Lãnh đạo theo dõi và kiểm tra mọi nhân viên công ty đều tuân thủ đúng quy chế, quy định, chính sách đã đề ra.

- Kiểm tra công tác các phòng ban khác, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, quy chế, deadlines đặt ra

- Phát hiện nguyên nhân những sai phạm của cá nhân đó mắc phải và đề ra hướng giải quyết tuân thủ theo quy định của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo

- Gìn giữ và phát huy văn hóa doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác được giao theo Bảng mô tả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí QA/QC, Quản lý chất lượng, Kiểm soát nội bộ là một lợi thế.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều phối

- Có kỹ năng kiểm soát và phân tích vấn đề

- Có kỹ năng giao tiếp khôn khéo vì phải tiếp xúc nhiều bộ phận phòng ban.

- Biết soạn thảo văn bản, thành thục sử dụng Excel, Word.

- Có khả năng chịu được áp lực, làm việc ở cường độ cao.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng từ 6 - 9 triệu + Thưởng (Thu nhập hằng tháng là từ 6 đến 10 triệu trở lên).

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định. Được có thẻ Bảo hiểm quốc tế.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội làm trưởng bộ phận và sau đó thăng tiến lên các chức vụ LĐQL cao hơn.

- Vì kiểm soát các phòng ban, nên được học hỏi nhiều lĩnh vực, phòng ban

- Được đào tạo và cử đi đào tạo để phát triển bản thân và nghề nghiệp. Đi học vẫn được hưởng lương.

- Được ghi nhận những đóng góp, thành tích của bản thân theo mô hình OKRs để có thưởng.

- Được trau dồi kỹ năng lãnh đạo và cơ hội thăng tiến lên làm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Được cảm nhận văn hóa “WISE là một gia đình”, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo, tôn trọng giá trị cá nhân.

- Được lắng nghe và trân trọng những cống hiến của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

