Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Theo dõi và báo cáo Ban Lãnh đạo tiến độ thực hiện kế hoạch công việc được giao tại các cuộc họp giao ban và nội bộ các bộ phận.
- Giúp Ban Lãnh đạo theo dõi và kiểm tra mọi nhân viên công ty đều tuân thủ đúng quy chế, quy định, chính sách đã đề ra.
- Kiểm tra công tác các phòng ban khác, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, quy chế, deadlines đặt ra
- Phát hiện nguyên nhân những sai phạm của cá nhân đó mắc phải và đề ra hướng giải quyết tuân thủ theo quy định của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo
- Gìn giữ và phát huy văn hóa doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác được giao theo Bảng mô tả công việc.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí QA/QC, Quản lý chất lượng, Kiểm soát nội bộ là một lợi thế.
- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều phối
- Có kỹ năng kiểm soát và phân tích vấn đề
- Có kỹ năng giao tiếp khôn khéo vì phải tiếp xúc nhiều bộ phận phòng ban.
- Biết soạn thảo văn bản, thành thục sử dụng Excel, Word.
- Có khả năng chịu được áp lực, làm việc ở cường độ cao.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng từ 6 - 9 triệu + Thưởng (Thu nhập hằng tháng là từ 6 đến 10 triệu trở lên).
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định. Được có thẻ Bảo hiểm quốc tế.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội làm trưởng bộ phận và sau đó thăng tiến lên các chức vụ LĐQL cao hơn.
- Vì kiểm soát các phòng ban, nên được học hỏi nhiều lĩnh vực, phòng ban
- Được đào tạo và cử đi đào tạo để phát triển bản thân và nghề nghiệp. Đi học vẫn được hưởng lương.
- Được ghi nhận những đóng góp, thành tích của bản thân theo mô hình OKRs để có thưởng.
- Được trau dồi kỹ năng lãnh đạo và cơ hội thăng tiến lên làm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
- Được cảm nhận văn hóa “WISE là một gia đình”, nơi mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cởi mở, sáng tạo, tôn trọng giá trị cá nhân.
- Được lắng nghe và trân trọng những cống hiến của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 146 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

