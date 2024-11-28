Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Hỗ trợ lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ dự thầu:

Lập danh sách các tài liệu cần chuẩn bị.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin và tài liệu.

Đảm bảo hồ sơ dự thầu đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu.

Hỗ trợ trong quá trình đấu thầu:

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo hướng dẫn

Theo dõi tiến độ và cập nhật thông tin.

Thực hiện các công việc theo phần công của cấp trên

Học hỏi và phát triển chuyên môn:

Tham gia các khóa đào tạo về đấu thầu.

Cập nhật các quy định, pháp luật liên quan đến đấu thầu.

Tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tế công việc.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên/Tốt nghiệp mới các chuyên ngành liên quan như Đấu thầu, Kinh tế, Luật,....có thể đi làm fulltime

Ưu tiên có kinh nghiệm thực tập, làm việc nhóm

Hiểu biết về quy trình đấu thầu, các quy định pháp luật

Kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, soạn thảo văn bản

Làm việc nhóm, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo MS Office

Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng đọc viết tiếng anh tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp trong quá trình thực tập

Có hỗ trợ xin dấu, đóng dấu thực tập

Làm việc trong môi trường CNTT năng động, chuyên nghiệp, tính hỗ trợ cao

Được training và làm việc trực tiếp các dự án IT lớn trong phạm vi toàn quốc

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm của công ty ( SPDV, văn hóa, giao tiếp, thuyết trình, ...)

Được tham gia hoạt động phong trào, hoạt động học hỏi...

Cơ hội lên nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

