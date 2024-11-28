Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
- Hà Nội: Tòa 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ dự thầu:
Lập danh sách các tài liệu cần chuẩn bị.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin và tài liệu.
Đảm bảo hồ sơ dự thầu đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu.
Hỗ trợ trong quá trình đấu thầu:
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo hướng dẫn
Theo dõi tiến độ và cập nhật thông tin.
Thực hiện các công việc theo phần công của cấp trên
Học hỏi và phát triển chuyên môn:
Tham gia các khóa đào tạo về đấu thầu.
Cập nhật các quy định, pháp luật liên quan đến đấu thầu.
Tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tế công việc.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm thực tập, làm việc nhóm
Hiểu biết về quy trình đấu thầu, các quy định pháp luật
Kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, soạn thảo văn bản
Làm việc nhóm, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo MS Office
Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng đọc viết tiếng anh tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ xin dấu, đóng dấu thực tập
Làm việc trong môi trường CNTT năng động, chuyên nghiệp, tính hỗ trợ cao
Được training và làm việc trực tiếp các dự án IT lớn trong phạm vi toàn quốc
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm của công ty ( SPDV, văn hóa, giao tiếp, thuyết trình, ...)
Được tham gia hoạt động phong trào, hoạt động học hỏi...
Cơ hội lên nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI