Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Đến 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Tân Kim Mở Rộng, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội, website;

Hỗ trợ team quản lý tài liệu, hồ sơ nhân viên trong phỏng vấn, nhận việc và đào tạo;

Các công việc hành chính tại văn phòng: In ấn, photo tài liệu, giấy tờ, chuẩn bị cho cuộc họp;

Cơ hội tham gia hỗ trợ các sự kiện gắn kết nội bộ của phòng ban;

Các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Nhân sự (KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC)

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan đến nhân sự

Tiếng Anh: tương đương level Trung cấp (đọc, hiểu cơ bản)

Tin học: Có khả năng sử dụng Word, Excel, Power Point, các trang web thiết kế

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, thái độ tự tin và chăm chỉ, chịu khó

Giao tiếp tốt và biết lắng nghe;

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương thực tập;

Hỗ trợ xác nhận thực tập (có thực tập tại công ty, từ thời gian nào đến thời gian nào)

Được tham gia vào các dự án thực với Quy trình làm việc chuyên nghiệp;

Phát triển những kỹ năng có liên quan nghề nhân sự, được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, trẻ trung, năng động và sáng tạo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

