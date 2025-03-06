Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Long An: A10

- 11, Đường 1, KCN Tân Kim, Kizuna 2, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục hải quan, theo dõi quá trình vận chuyển.
Hỗ trợ quản lý và cập nhật thông tin về hàng hóa, đơn hàng, vận đơn, chứng từ xuất nhập khẩu.
Hỗ trợ đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và logistics.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, Xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về thủ tục hải quan, luật xuất nhập khẩu.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất.
Nhanh nhẹn chăm chỉ chịu khó học hỏi

Tại Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: A10-A11, KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

