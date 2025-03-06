Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Long An: A10 - 11, Đường 1, KCN Tân Kim, Kizuna 2, Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Hỗ trợ các công việc xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục hải quan, theo dõi quá trình vận chuyển.

Hỗ trợ quản lý và cập nhật thông tin về hàng hóa, đơn hàng, vận đơn, chứng từ xuất nhập khẩu.

Hỗ trợ đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và logistics.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, Xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về thủ tục hải quan, luật xuất nhập khẩu.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất.

Nhanh nhẹn chăm chỉ chịu khó học hỏi

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

