Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Long An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ team về mặt kĩ thuật;

Hỗ trợ team tìm nguồn cung ứng và đánh giá nguyên liệu thô với Phòng Thu – mua, thu thập nguyên liệu đã được phê duyệt, tiến hành thử ở bếp, tiến hành thử công thức ở nhà máy, và chuẩn bị chi phí ước tính cho việc ra quyết định tiếp thị.

Hỗ trợ team kiểm soát các tài liệu;

Là thành viên của nhóm đánh giá cảm quan, có kĩ năng cảm quan tốt và đại diện cho thị trường nội địa;

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề sản xuất hiện tại từ nhà máy , cửa hàng và đề xuất các sửa đổi để cải thiện chất lượng, tính nhất quán của sản phẩm;

Chịu sự phân công từ người khác.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Vừa ra trường/năm cuối chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan đến thực phẩm;

Tiếng Anh: tương đương level Trung cấp (Intermediate);

Tin học: Có khả năng sử dụng Word, Excel, Power Point);

Thời gian làm việc: hành chính T2-T6 (8h30-17h30), ít nhất 6 tháng

Có phương tiện di chuyển cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 3.000.000vnđ/tháng

Cơ hội trở thành nhân viên chính thực sau khi kết thúc hợp đồng thực tập

Được training kỹ càng và tận tâm

Địa điểm làm việc: Tại văn phòng chính (Bình Thạnh), phòng Lab (Lê Quang Định) và nhà máy của công ty (Cần Giuộc Long An)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

