Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 4 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Trường Đại học CMC
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Trường Đại học CMC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Trường Đại học CMC

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng, phân tích yêu cầu, xây dựng bản mô tả công việc
Triển khai công tác truyền thông tuyển dụng: Đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng
Tham gia quy trình tuyển dụng: Đánh giá CV, sàng lọc ứng viên qua điện thoại, sắp xếp lịch phỏng vấn và hỗ trợ tiếp đón ứng viên
Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp, có định hướng Nhân sự hoặc học các ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực,...
Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng thực tập tại vị trí TTS Tuyển dụng là một lợi thế
Có thể làm Fulltime, tối thiểu thực tập 3 tháng.
Có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc.
Có sở thích "săn" người tài, đặc biệt những job khó tuyển, có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc.

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ trong quá trình thực tập + Phụ cấp gửi xe
Được xem xét ký Hợp đồng chính thức khi đạt hiệu quả công việc.
Được đào tạo, training từ A - Z quy trình Tuyển dụng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu như hoàn thành tốt công việc.
Có hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên năm cuối.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, có nhiều cơ hội phát triển.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn
Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).
Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

