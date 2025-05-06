Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LEONIX VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH LEONIX VIETNAM
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích nhu cầu của khách hàng (Collect customer needs)
Thiết kế và xây dựng giải pháp hệ thống ERP (Suggest solutions)
Viết tài liệu phân tích nghiệp vụ (Business analysis)
Viết tài liệu mô tả yêu cầu chức năng (Requirements documents)
Phối hợp với thành viên nhóm dự án (gồm Project Manager, Developers…)
Kiểm thử phần mềm (testing) đảm bảo hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế
Viết tài liệu hướng dẫn cho người dùng (Guidebook)
Đào tạo sử dụng phần mềm và chuyển giao sản phẩm (Training)
Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện dự án (Support)
Trình bày sản phẩm và tư vấn giải pháp cho khách hàng mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt (nói và viết)
Học hỏi nhanh và Chủ động
Thành thạo các công cụ văn phòng như Google Drive / Sheets
Ưu tiên có kinh nghiệm với Odoo hoặc hệ thống ERP lớn khác
Tại CÔNG TY TNHH LEONIX VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.
Chính sách Linh hoạt về thời gian (đảm bảo 40 giờ làm việc / tuần).
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEONIX VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
