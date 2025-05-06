Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LEONIX VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nhu cầu của khách hàng (Collect customer needs)

Thiết kế và xây dựng giải pháp hệ thống ERP (Suggest solutions)

Viết tài liệu phân tích nghiệp vụ (Business analysis)

Viết tài liệu mô tả yêu cầu chức năng (Requirements documents)

Phối hợp với thành viên nhóm dự án (gồm Project Manager, Developers…)

Kiểm thử phần mềm (testing) đảm bảo hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế

Viết tài liệu hướng dẫn cho người dùng (Guidebook)

Đào tạo sử dụng phần mềm và chuyển giao sản phẩm (Training)

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện dự án (Support)

Trình bày sản phẩm và tư vấn giải pháp cho khách hàng mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh đọc hiểu tự tin (trình độ B2+ CEFR)

Giao tiếp tốt (nói và viết)

Học hỏi nhanh và Chủ động

Thành thạo các công cụ văn phòng như Google Drive / Sheets

Ưu tiên có kinh nghiệm với Odoo hoặc hệ thống ERP lớn khác

Tại CÔNG TY TNHH LEONIX VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, học hỏi sâu về quy trình triển khai ERP.

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Chính sách Linh hoạt về thời gian (đảm bảo 40 giờ làm việc / tuần).

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEONIX VIETNAM

