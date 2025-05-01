Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của phòng Hành chính – Pháp lý, quản lý trực tiếp.

Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực thực phẩm, Xăng dầu;

Phối hợp cùng các phòng ban khác triển khai, thực hiện các công tác liên quan đến Nhân sự, hành chính - pháp lý của Công ty;

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý của công ty như: đăng ký giấy phép, thành lập chi nhánh, …

Hỗ trợ các bộ phận liên quan, các công việc liên quan khi tham gia tranh tụng tại cơ quan Tòa án.

Quản lý sắp xếp các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;

Soạn thảo các Quyết định, Thông báo,... liên quan đến các hoạt động nội bộ của Công ty và ban hành tới các phòng ban/cá nhân liên quan. Lưu trữ các loại văn bản trên;

Kiểm soát các chi phí hành chính và thực hiện thủ tục thanh toán các chi phí hành chính như điện, nước, cước phí điện thoại, internet…, sắp xếp xe cho CBNV đi công tác;

Hỗ trợ Giám sát, nhắc nhở CBNV trong việc tuân thủ Nội quy, Quy định của Công ty;

Hỗ trợ thực hiện các chế độ phúc lợi của CBCNV theo quy định của Công ty và pháp luật (lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ...);

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập, có tác phong nhanh nhẹn.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành luật.

Có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, trong xử lý công việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán thuyết trình, thiết lập các mối quan hệ, có khả năng đi công tác thường xuyên, không say xe.

Tại Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc thực tế, tích lũy khả năng, trao dồi kinh nghiệm.

Có trợ cấp lương.

Được hỗ trợ đóng dấu xác nhận thực tập, có số liệu để làm báo cáo tốt nghiệp.

Sau thời gian thực tập, có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của công ty nếu được đánh giá khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Tài Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin