Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19
- 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ bộ phận Tuyển dụng thực hiện các công việc hành chính tuyển dụng theo hướng dẫn và phân công.
Cập nhật thông tin ứng viên vào ngân hàng ứng viên
Hỗ trợ tìm hồ sơ ứng viên.Tham gia các chương trình tuyển dụng của công ty.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các chuyên ngành có liên quan.
Biết Tiếng Trung
Yêu thích công việc nhân sự, tuyển dụng
Nhiệt huyết, chủ động trong công việc.
Có laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên chủ động học tập, có thái độ và tinh thần làm việc tốt.
Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương, Dấu mộc thực tập
Được đào tạo, học hỏi, phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng và tham gia trực tiếp vào công việc tại công ty.
Được tự do xếp lịch thực tập 5 ngày hoặc 6-8 buổi/ tuần mà không ảnh hưởng việc hoc và thi (hoặc làm full cả tuần)
Được tham gia vào các hoạt động, sự kiện của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
