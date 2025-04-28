Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ bộ phận Tuyển dụng thực hiện các công việc hành chính tuyển dụng theo hướng dẫn và phân công.

Cập nhật thông tin ứng viên vào ngân hàng ứng viên

Hỗ trợ tìm hồ sơ ứng viên.Tham gia các chương trình tuyển dụng của công ty.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các chuyên ngành có liên quan.

Biết Tiếng Trung

Yêu thích công việc nhân sự, tuyển dụng

Nhiệt huyết, chủ động trong công việc.

Có laptop cá nhân

Ưu tiên ứng viên chủ động học tập, có thái độ và tinh thần làm việc tốt.

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương, Dấu mộc thực tập

Được đào tạo, học hỏi, phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng và tham gia trực tiếp vào công việc tại công ty.

Được tự do xếp lịch thực tập 5 ngày hoặc 6-8 buổi/ tuần mà không ảnh hưởng việc hoc và thi (hoặc làm full cả tuần)

Được tham gia vào các hoạt động, sự kiện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.