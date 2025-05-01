Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Viết bài theo các chủ đề trên các kênh social media

Viết kịch bản viral clip về dịch vụ/ sản phẩm/ văn hóa doanh nghiệp/ thương hiệu cá nhân

Hỗ trợ chăm sóc, tương tác và đăng bài các kênh truyền thông (Group Facebook, Fanepage, Tik Tok, Youtube...)

Có thể diễn xuất và xuất hiện trong các viral clip

Hỗ trợ các công tác hậu cần trước - trong - sau chương trình/sự kiện

Hỗ trợ quay dựng clip viral

Các công việc khác được giao bởi bộ phận Truyền thông, theo yêu cầu Quản lý trực tiếp

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Sinh viên hoặc người có đam mê về Marketing, Truyền thông

Có kỹ năng viết content sáng tạo, dễ thu hút.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế (Canva,CapCut, ) là một lợi thế.

Yêu thích làm việc với các nền tảng mạng xã hội.

Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Vị trí thực tập có hỗ trợ lương: 3.500.000 - 4.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc linh động (full time hoặc part time)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ xác nhận thực tập, đóng mộc tài liệu thực tập nếu cần;

Tham gia các chương trình, hoạt động công ty nếu có.

Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Truyền thông

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.

Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy bar ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên

