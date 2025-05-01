Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
- Hồ Chí Minh: 14 Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 4 Triệu
Viết bài theo các chủ đề trên các kênh social media
Viết kịch bản viral clip về dịch vụ/ sản phẩm/ văn hóa doanh nghiệp/ thương hiệu cá nhân
Hỗ trợ chăm sóc, tương tác và đăng bài các kênh truyền thông (Group Facebook, Fanepage, Tik Tok, Youtube...)
Có thể diễn xuất và xuất hiện trong các viral clip
Hỗ trợ các công tác hậu cần trước - trong - sau chương trình/sự kiện
Hỗ trợ quay dựng clip viral
Các công việc khác được giao bởi bộ phận Truyền thông, theo yêu cầu Quản lý trực tiếp
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng viết content sáng tạo, dễ thu hút.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế (Canva,CapCut, ) là một lợi thế.
Yêu thích làm việc với các nền tảng mạng xã hội.
Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh động (full time hoặc part time)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ xác nhận thực tập, đóng mộc tài liệu thực tập nếu cần;
Tham gia các chương trình, hoạt động công ty nếu có.
Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Truyền thông
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy bar ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI