Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Đọc hồ sơ thiết kế & triển khai công tác thi công.

Quản lý - Theo dõi giám sát chất lượng và tiến độ thi công hoàn thiện, nội thất .

Bóc tách khối lượng vật tư phục vụ công thi công xây dựng

Kiểm tra và giám sát quá trình thi công, tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành với công nhân, nhà thầu phụ, nhà thầu chính, chủ đầu tư.

Hướng dẫn Đội thi công, Thầu phụ tiến hành công việc theo các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ

Công việc chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, đại học (có từ 2 năm kinh nghiệm) về ngành nội thất, xây dựng.

Có khả năng tổ chức thi công, làm việc với nhà thầu phụ, nắm rõ kỹ thuật phương án thi công các hạng mục Các công trình cao cấp.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Excel, Word...

Cẩn thận, tỷ mỹ có tiêu chuẩn cao kỹ tính trong công việc, trách nhiệm và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13-16 triệu/ tháng + KPI theo dự án => Thu nhập thực tế từ 18-25 triệu/ tháng

13-16 triệu/ tháng

18-25 triệu/ tháng

Thưởng : KPI + đa công trình

Nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng Lễ, lương Tháng 13 và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin