Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm khách sỉ, lên data liên hệ khách hàng

Phân tích và phân loại khách hàng, lên kịch bản bán hàng phù hợp

Lên kế hoạch bán hàng (Sẽ được đào tạo)

Lên kịch bản chào hàng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Liên hệ khách hàng

Chốt đơn và bán hàng

Đi thị trường tại khu vực được phân bổ

Sản phẩm: Sản phẩm dành cho thú cưng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tích cực, chuyên nghiệp, ham học hỏi, kiên trì

Ưu tiên những bạn đang học ngành quản trị kinh doanh

Định hướng nghề nghiệp trong ngành bán hàng sau này

Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20k/h + hoa hồng + phụ cấp đi thị trường

Thử việc 2 tuần (thời gian làm.%KPI) + hoa hồng + phụ cấp đi thị trường

Được làm việc tại nhà không yêu cầu lên công ty, làm remote từ xa

Thực tập tối thiểu 6 tháng part time

Được học hỏi, đào tạo kiến thức, tư duy về sản phẩm, thương hiệu, marketing, sales

Hỗ trợ đóng dấu thực tập khi ra trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER

