Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Đà Nẵng ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm khách sỉ, lên data liên hệ khách hàng
Phân tích và phân loại khách hàng, lên kịch bản bán hàng phù hợp
Lên kế hoạch bán hàng (Sẽ được đào tạo)
Lên kịch bản chào hàng
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Liên hệ khách hàng
Chốt đơn và bán hàng
Đi thị trường tại khu vực được phân bổ
Sản phẩm: Sản phẩm dành cho thú cưng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tích cực, chuyên nghiệp, ham học hỏi, kiên trì
Ưu tiên những bạn đang học ngành quản trị kinh doanh
Định hướng nghề nghiệp trong ngành bán hàng sau này
Ưu tiên những bạn đang học ngành quản trị kinh doanh
Định hướng nghề nghiệp trong ngành bán hàng sau này
Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 20k/h + hoa hồng + phụ cấp đi thị trường
Thử việc 2 tuần (thời gian làm.%KPI) + hoa hồng + phụ cấp đi thị trường
Được làm việc tại nhà không yêu cầu lên công ty, làm remote từ xa
Thực tập tối thiểu 6 tháng part time
Được học hỏi, đào tạo kiến thức, tư duy về sản phẩm, thương hiệu, marketing, sales
Hỗ trợ đóng dấu thực tập khi ra trường.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
