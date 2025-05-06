Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ nghiên cứu, tra cứu văn bản pháp luật, tài liệu chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

Hỗ trợ Soạn thảo, rà soát các văn bản pháp lý như: hợp đồng, công văn, thông báo, quyết định nội bộ…

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tài liệu làm việc với cơ quan Nhà nước hoặc đối tác.

Tham gia hỗ trợ xử lý các công việc pháp lý phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp (như đăng ký kinh doanh, bảo hộ thương hiệu, tuân thủ pháp luật, v.v.).

Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ pháp lý theo hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

In ấn, trình ký, văn thư lưu trữ hồ sơ

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại…

Có tư duy pháp lý tốt, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

Kỹ năng soạn thảo văn bản, hành văn mạch lạc.

Ưu tiên có khả năng đọc hiểu và dịch thuật tài liệu tiếng Anh pháp lý (không bắt buộc).

Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Sẵn sàng học hỏi, chịu được áp lực và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ chi phí thực tập (3.000.000 VNĐ/ tháng ).

Được đào tạo, hướng dẫn từ đội ngũ chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm.

Được tiếp cận với các tình huống thực tiễn trong hoạt động pháp chế doanh nghiệp.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập.

Hỗ trợ xác nhận thực tập, ký tên và đóng dấu báo cáo nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

