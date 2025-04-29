Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80/2 Yên Thế, phường 02, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tham gia xây dựng nội dung video cho các kênh truyền thông (Facebook, TikTok, YouTube...).

Lên ý tưởng, viết kịch bản ngắn, storyboard cho video quảng bá sản phẩm, sự kiện.

Quay phim, chụp ảnh sản phẩm, hoạt động nội bộ và các sự kiện liên quan.

Dựng video ngắn (reels, shorts, TikTok…) theo định hướng thương hiệu.

Hỗ trợ quản lý và lưu trữ dữ liệu media.

Phối hợp cùng các bộ phận khác để triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân, biết sử dụng các phần mềm dựng video cơ bản như CapCut, Premiere, hoặc tương đương.

Có khả năng viết và sáng tạo nội dung theo trend.

Yêu thích quay dựng, làm video, có tinh thần học hỏi cao.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Không giới hạn độ tuổi, ưu tiên các bạn sinh viên đang cần thực tập.

Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp hàng tháng (có thưởng nếu hoàn thành tốt công việc).

Hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập.

Cơm trưa tại văn phòng.

Được đào tạo kỹ năng viết nội dung, quay dựng video chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn sử dụng các công cụ dựng phim, quản lý nội dung số.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, hỗ trợ phát triển năng lực cá nhân.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Huỳnh Gia

