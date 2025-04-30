Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia xây dựng nội dung marketing, truyền thông sản phẩm trên các nền tảng số (Facebook, Zalo, TikTok, Website,...).
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch bán hàng, sự kiện mở bán, roadshow, minigame,...
Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về sản phẩm bất động sản.
Sử dụng công nghệ CRM, chatbot, công cụ quảng cáo online để tiếp cận và chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của quản lý.
Các công việc khác theo phân công phù hợp với năng lực
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính cách hướng ngoại, yêu thích giao tiếp và kết nối khách hàng.
Yêu thích kinh doanh, marketing, bất động sản.
Chủ động học hỏi, chăm chỉ, kiên trì, chịu được áp lực trong môi trường năng động.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản; biết sử dụng các công cụ marketing online là lợi thế.
Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.
Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập + Hoa hồng hấp dẫn
Đào tạo miễn phí kỹ năng bán hàng, marketing số, giao tiếp chuyên nghiệp từ các chuyên gia trong ngành.
Tham gia thực tế vào các dự án bán hàng quy mô lớn, xây dựng kinh nghiệm thực chiến vững chắc.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, đồng đội hỗ trợ tận tình.
Xác nhận thực tập, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Tham gia các hoạt động team building, sự kiện nội bộ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

