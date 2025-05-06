Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LAZTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tuyển dụng (Talent Acquisition)

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội.

Hỗ trợ liên hệ ứng viên, lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Nhân sự (HRBP)

Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân viên (giấy tờ, hồ sơ điện tử).

Hỗ trợ tổ chức hoạt động nội bộ (happy hour, onboarding, đào tạo…).

Tham gia các công việc liên quan đến chăm sóc nhân viên và phát triển văn hóa công ty.

Hành chính (Admin)

Soạn thảo và quản lý biểu mẫu: thư mời, đơn xin nghỉ, phiếu đăng ký nội bộ…

Theo dõi, duy trì tài liệu nội bộ công ty trên Google Drive

Sắp xếp lịch họp khi có yêu cầu từ các team

Quản lý vật dụng văn phòng (thiết bị, bảng tên, giấy tờ cơ bản…)

Hỗ trợ các công việc văn phòng khác nhằm giúp công ty vận hành trơn tru, hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp các ngành: Quản trị Nhân sự, Hành chính, Kinh tế, QTKD...

Thành thạo các công cụ văn phòng: Google Docs, Sheets, Slides (tương đương Word, Excel, PowerPoint)

Làm việc fulltime tại văn phòng (onsite) – hỗ trợ linh hoạt thời gian, không chấm công cứng

Có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian, giao tiếp chủ động

Tư duy sắp xếp và xử lý công việc logic.

Cẩn thận, có trách nhiệm, ham học hỏi, muốn phát triển trong môi trường công nghệ.

Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 tháng trở lên, có thể làm việc full-time.

Tại CÔNG TY TNHH LAZTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập hàng tháng.

Không chấm công cứng – linh hoạt nhưng vẫn fulltime onsite.

Được trực tiếp học từ founder, hiểu hệ thống công ty từ gốc.

Môi trường thân thiện, happy hour mỗi tuần.

Cơ hội trở thành HR chính thức sau kỳ thực tập.

Cung cấp giấy xác nhận và dấu mộc thực tập.

Được ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH và các phúc lợi theo quy định khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển

