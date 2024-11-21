Tuyển Social Content Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu

Mức lương 45 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 45 - 55 Triệu

Cập nhật và đăng tải nội dung lên các kênh truyền thông xã hội: Chọn lọc và chia sẻ các tin tức, câu chuyện ý nghĩa phù hợp với định hướng của các trang mạng xã hội của công ty

Cập nhật và đăng tải nội dung lên các kênh truyền thông xã hội

Quản lý fanpage và xây dựng tương tác: Vận hành các trang fanpage chính thức của công ty, đảm bảo sự nhất quán về nội dung, giọng điệu và hình ảnh thương hiệu; đồng thời duy trì tương tác tích cực với người dùng thông qua các bình luận và phản hồi kịp thời.

Quản lý fanpage và xây dựng tương tác

Xây dựng và thực hiện các nội dung đa dạng: Lên kế hoạch và sản xuất các nội dung hữu ích và đa dạng như bài viết, hình ảnh, video, cung cấp thông tin bổ ích về đời sống, phát triển cá nhân và các câu chuyện thành công đầy cảm hứng.

Xây dựng và thực hiện các nội dung đa dạng

Sáng tạo nội dung bám sát xu hướng: Theo dõi các xu hướng mới, phát triển các kịch bản, ý tưởng sáng tạo độc đáo, phù hợp với nhu cầu của người theo dõi và tăng giá trị cho nội dung.

Sáng tạo nội dung bám sát xu hướng

Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung video: Đánh giá và kiểm duyệt chất lượng video, thực hiện các chỉnh sửa khi cần thiết để đảm bảo nội dung hoàn thiện trước khi đăng tải.

Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung video

Báo cáo kết quả công việc: Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả công việc theo lịch định kỳ, cập nhật và trao đổi với cấp trên khi có yêu cầu.

Báo cáo kết quả công việc

Nhiệm vụ bổ trợ khác:

Nhiệm vụ bổ trợ khác

Giữ vững phong cách và hình ảnh đại diện thương hiệu: Đảm bảo phong thái và hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chí thương hiệu của tập đoàn.

Giữ vững phong cách và hình ảnh đại diện thương hiệu

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ: Đóng góp tích cực trong các buổi đào tạo kỹ năng và kiến thức để phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực.

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ

Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ đạo: Đáp ứng linh hoạt các yêu cầu công việc khác từ cấp quản lý nhằm đảm bảo tiến độ chung và hiệu quả công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ đạo

Với Mức Lương 45 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất content viral hoặc quản trị page từ 3 tháng.

Kinh nghiệm:

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Tính cam kết cao

- Khả năng bắt trend tốt

Yêu cầu:

- Cẩn thận, tỉ mỉ.

- Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.

- Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...)

Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4.500.000vnđ - 5.500.000vnđ/tháng

Lương cứng

Phụ cấp : 42.000vnđ/ngày

Phụ cấp

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty

- Đặc biệt: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn .

- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.

- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

