Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ các chuyên viên vận hành trong việc quản lý gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng bao gồm doanh thu, chi phí và các chỉ số đo lường hiệu quả. Lập kế hoạch sản phẩm: chọn sản phẩm chính, sản phẩm phễu, thiết lập giá cả và chính sách bán hàng trên sàn. Tăng lưu lượng truy cập vào gian hàng bằng cách đấu thầu từ khóa, tham gia vào các chiến dịch bán hàng trên sàn và kéo traffic từ các nền tảng bên ngoài như Facebook, TikTok, các cộng đồng trực tuyến. Hỗ trợ nghiên cứu và tạo traffic từ các nền tảng ngoài sàn như CPAS từ Fanpage, quảng cáo Google liên kết Shopee, Tiktok Ads, v.v. Tối ưu hóa các chỉ số như tỷ lệ click, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí bán hàng so với doanh thu. Theo dõi và báo cáo tiến độ, đề xuất các giải pháp cải thiện. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với năng lực và mục tiêu chung của công ty.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh... Có kiến thức cơ bản về content marketing, marketing online và các mạng xã hội. Yêu thích quảng cáo, sẵn sàng đối mặt với thử thách, chịu được áp lực và có tinh thần cầu tiến. Nghiêm túc, chăm chỉ, có trách nhiệm và ham học hỏi. Sở hữu laptop cá nhân.
Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết. Thực tập tối thiểu 2 tháng, có xác nhận của công ty. Có cơ hội được xem xét tuyển dụng sau kỳ thực tập. Phụ cấp hàng tháng cho sinh hoạt và các chi phí khác như xăng xe, điện thoại, tăng ca (tùy theo nhiệm vụ được phân công). Thưởng cuối kỳ hoặc thưởng thêm khi hoàn thành tốt công việc. Lựa chọn thực tập toàn thời gian hoặc part-time theo lịch đăng ký hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam

TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 83 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

