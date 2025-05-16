Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Xóm 15, Đường tỉnh lộ 487B, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác xuất nhập khẩu và kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn,...
Giải quyết các thủ tục về thuế, thủ tục thông quan cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty.
Hỗ trợ và giải quyết những rắc rối liên quan đến hàng hóa Công ty.
Đảm bảo tối đa nguyên tắc xuất hàng đúng hẹn, nhập hàng đúng hẹn. Đảm bảo thông quan và xuất khẩu, hỗ trợ kiểm tra sau thông quan.
Phối hợp với các bên liên quan như quản lý kho bãi, vận chuyển hàng, hải quan…
Mục đích giám sát hoạt động bốc dỡ, đóng gói hàng, vận chuyển từ các kho đến các khu vực phù hợp theo đúng quy định.
Hỗ trợ các bộ phận khác như: kinh doanh, chứng từ để xử lý các giấy tờ, thủ tục cần thiết để hoàn thiện thủ tục hồ sơ Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Xuất/Nhập khẩu.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm liên quan đến Xuất/Nhập khẩu.
Kỹ năng tập hợp và quản lý hồ sơ
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng hỗ trợ trong công việc.
Tiếng Anh đọc hiểu văn bản
Tiếng Trung 4 kỹ năng (HSK5+)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn – Lương thỏa thuận
• Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
• Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 15, đường tỉnh lộ 487B, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

