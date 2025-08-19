Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức

工作形式：正式员工

Mức lương: 14 Tr - 20Tr VND (Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm)

薪资：1400万-2000万越南盾 (根据能力和经验面议)

1. Quản lý giám sát công nhân viên làm việc tại nhà máy chỉ định.

监督管理工人工作

2. Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo đánh giá tình công việc, chất lượng công việc của bản thân và công nhân viên khác.

通过部门报告对公司各部门的运作情况进行监控、综合、制作报告。

3. Sắp xếp lịch làm việc, lịch nghỉ, chấm công cho công nhân viên

安排上下班休息时间，给工人考勤

4. Quản lý xuất nhập kho hàng hóa tiêu hao của bộ phận, tổng hợp và quản lý, kiêm kê kho.

管理进出仓的消耗品，综合数量，货物

5. Đề xuất các giải pháp thực hiện công việc hiệu quả tới BGĐ.

向领导层提出有效的解决方案。

6. Phiên dịch, giao tiếp và lắng nghe ý kiến hay các phân phó từ Chủ đầu tư.

确保副总经理兼经理的决定和指示得到知情和严格执行，协助公司战略的实施。

7. Hỗ trợ giao nhận hàng hóa cho bên Mua hàng

督促各部门工作，确保按照经理要求开展工作

8. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

实现副总经理兼总经理交代的其他工作

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm: 1 - 5 năm

工作经验：1-5年

Độ tuổi: 28 – 45 tuổi

年龄：28-45岁

Chăm chỉ, chịu khó ham học hỏi.

认真学习，能吃苦

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

对相关的岗位有经验

Tiếng Trung giao tiếp tốt

中文四技能良好

Có năng lực xử lý vấn đề và phản ứng nhanh nhẹn

有良好交流，和对每个情况有灵活反应

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng ( trung bình khá )

熟悉办公软件

Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác (nếu cần).

工作压力，可出差（若需要）

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

- Chế độ lương thưởng đầy đủ, tăng lương định kỳ hàng năm,

薪资，奖金，每年加薪制度

- Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước,

根据越南法律规定参加社保

- Nghỉ 4 buổi/ tháng và các ngày lễ theo quy định Việt Nam.

休周末及节假日

- Được tham gia đào tạo trong quá trình làm việc.

工作中参加培训课程

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE

