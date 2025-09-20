Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Ngày đăng tuyển: 20/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2025
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45

- 47 Đường B4, An Lợi Đông, Thủ Đức ( An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

THÔNG TIN VỀ VỊ TRÍ:
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh (Di chuyển trong và xung quanh thành phố)
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: Theo lịch đoàn (được nghỉ 1 ngày trong tuần), Ngày lễ sẽ được tính tăng ca theo quy định của nhà
Thời gian làm việc:
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung (phổ thông), biết tiếng Anh cơ bản là lợi thế
Ngôn ngữ:
CÔNG VIỆC:
- Thực hiện đón khách tham quan
- Giới thiệu bằng tiếng Trung về lịch sử, văn hóa của các điểm du lịch, giải đáp thắc mắc của du khách
- Hỗ trợ sắp xếp các hoạt động giải trí, đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định
- Điều phối ăn uống /chỗ ở/ di chuyển của du khách, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hành trình
-Theo dõi an toàn của du khách, xử lý tình huống khẩn cấp và báo cáo
-Thu thập phản hồi của du khách, tổng hợp và báo cáo để đề xuất cải thiện

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Trung: giao tiếp (tương đương HSK5)
- ƯU TIÊN NỮ, ưa nhìn, tự tin giao tiếp.
-KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP
- Độ tuổi từ 18 – 40
- Có từ 01 năm kinh nghiệm hướng dẫn viên, ưu tiên đã từng phục vụ khách Trung Quốc; có khả năng xử lý tình huống khẩn cấp (thay đổi hành trình / tình huống bất ngờ của khách)
- Sức khỏe tốt, có thể dẫn đoàn ngoài trời; có thẻ hướng dẫn viên du lịch là lợi thế; biết sử dụng bản đồ, WeChat và phần mềm văn phòng cơ bản
- Nắm rõ các điểm du lịch chính ở Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất,...), biết thời gian mở cửa / lộ trình / tránh giờ cao điểm / cách chơi / có thể kể chuyện lịch sử
- Hiểu rõ về hoạt động giải trí về đêm (Chợ đêm, phố bar, biểu diễn đêm, ẩm thực khuya), có thể giới thiệu theo nhu cầu
- Hiểu biết giao thông trong thành phố (gọi xe, xe buýt, phà), có thể lập kế hoạch hành trình hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản: 15 Triệu → 20 Triệu (+ Hoa hồng)
-Công tác phí, chi phí tour thanh toán ngay
-Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
-Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37/2/1 Đường 12, Bình Khánh, An Khánh,ThủĐức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

