Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Ngày đăng tuyển: 19/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Mức lương
28 - 53 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 911

- 917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 28 - 53 Triệu

Xây dựng hệ thống: Thiết lập và tối ưu hóa hệ thống đào tạo chuẩn hóa cho cửa hàng (đào tạo thăng tiến, đào tạo nghiệp vụ...).
Phát triển khóa học: Tự xây dựng tài liệu đào tạo song ngữ Trung – Việt, bao gồm khai trương cửa hàng mới, trưng bày hàng hóa (VMD), kỹ năng bán hàng, dịch vụ khách hàng...
Thực hiện giảng dạy: Đảm nhận vai trò giảng viên chính, tổ chức đào tạo trực tuyến/ngoại tuyến và đào tạo tăng cường trước khai trương cửa hàng mới.
Hướng dẫn kiểm tra cửa hàng: Phối hợp với Giám sát bán lẻ đi kiểm tra cửa hàng, huấn luyện và đánh giá tại chỗ, giải quyết vấn đề thực tế.
Đánh giá hiệu quả: Theo dõi và phân tích kết quả đào tạo, cải tiến liên tục chương trình đào tạo dựa trên dữ liệu phản hồi.

Với Mức Lương 28 - 53 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đào tạo trong ngành bán lẻ thời trang, ưu tiên ứng viên từng làm cho thương hiệu nổi tiếng hoặc công ty khởi nghiệp.
ít nhất 3 năm kinh nghiệm
Thành thạo trưng bày trực quan (VMD) và kỹ năng bán lẻ, có kinh nghiệm thực tế tại cửa hàng.
Có khả năng phát triển khóa học, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
Định hướng kết quả, thích nghi với môi trường nhanh, đa nhiệm, chịu áp lực tốt, có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Được đóng BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ.
Thưởng các dịp lễ, Tết, lương thưởng tháng 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.
Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, khu B, Tòa nhà Jamona Heights, 210 Bùi Văn Ba, P Tân Thuận Phong, Q7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

