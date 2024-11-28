Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu

Mức lương 2 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: R4 - 81 Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM, Quận 7, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 8 Triệu

Hỗ trợ giáo viên đứng lớp: đảm bảo mang lại lợi ích và hiệu quả trong quá trình giảng dạy.

Hỗ trợ giáo viên đứng lớp

Tạo sự kết nối giữa giáo viên và học viên.

Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Hỗ trợ giáo viên đón và tiễn các bé.

Chuẩn bị và thiết lập các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên

Với Mức Lương 2 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), có khả năng giao tiếp lưu loát và phát âm chuẩn giọng nói.

Sinh viên từ năm hai trở lên hoặc thực tập sinh chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ Trung.

Ứng viên nữ độ tuổi từ 19-26 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (2.000.000 - 8.000.000) = Lương cơ bản + Thưởng + Hoa Hồng.

Lương (2.000.000 - 8.000.000)

Các ứng viên sẽ được đào tạo: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm,..

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo.

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn, bao gồm: các chính sách tiền thưởng, quà tặng và các hoạt động thú vị teambuilding,...

Chúng tôi mong chờ được làm việc cùng bạn và chia sẻ đam mê với tiếng Trung với cộng đồng học viên tài năng của chúng tôi. Cơ hội nghề nghiệp đang chờ đợi bạn tại Học viện Master Panda!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MASTER PANDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin