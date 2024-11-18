Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu CN Đồng Văn 1, P. Bạch Thượng, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Graduating from college or higher
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành
-Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng trung hoặc tiếng hàn
- Quality Experienced (least 1 year) at IQC,PQC,OQC,CS
Kính nghiệm về công việc chất lượng (tối thiểu 1 năm)
PQC, OQC, CS.
- Proficiency in Microsoft office.
Thành thạo vi tính văn phòng.
- Creative on job and team work
Có tính sáng tạo và Team work tốt.
- Handle work pressure and overtime.
Chiụ được áp lực công việc,có thể tăng ca khi làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam.Đánh giá tăng lương hàng năm
Có cơ hội sang nước ngoài đào tạo và tiếp nhận những công nghệ mới
Được làm việc với các chuyên gia, kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ LED
•Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty , MBO (thưởng KPI), thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý
• Làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ 2 - thứ 6)
• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm ( 12 ngày phép/năm)
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...
•Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam hàng ngày
• Miến phí 02 bữa ăn trong ca làm việc, đặc biệt miễn phí bữa ăn sáng
• Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, miễn phí khám sức khỏe tuyển dụng, mua bảo hiểm sức khỏe 24/7...
• Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Hàn miễn phí, khóa đào tạo phát triển bản thân
• Chế độ hiếu, hỉ 2,000,000đ/sự kiện, xe đi lại 2 chiều
• Chế độ Team dinner: liên hoan, pinic, xem phim,... lên đến 2,400,000đ/năm/người
• Môi trường thân thiện, cởi mở: các hoạt động team building gắn kết hàng quý, bản tin hàng tuần, hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật nội bộ( bóng đá, nhảy dây, trang trí,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

