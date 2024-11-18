Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu CN Đồng Văn 1, P. Bạch Thượng, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Graduating from college or higher

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành

-Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng trung hoặc tiếng hàn

- Quality Experienced (least 1 year) at IQC,PQC,OQC,CS

Kính nghiệm về công việc chất lượng (tối thiểu 1 năm)

PQC, OQC, CS.

- Proficiency in Microsoft office.

Thành thạo vi tính văn phòng.

- Creative on job and team work

Có tính sáng tạo và Team work tốt.

- Handle work pressure and overtime.

Chiụ được áp lực công việc,có thể tăng ca khi làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam.Đánh giá tăng lương hàng năm

Có cơ hội sang nước ngoài đào tạo và tiếp nhận những công nghệ mới

Được làm việc với các chuyên gia, kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ LED

•Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty , MBO (thưởng KPI), thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý

• Làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ 2 - thứ 6)

• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm ( 12 ngày phép/năm)

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...

•Có xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam hàng ngày

• Miến phí 02 bữa ăn trong ca làm việc, đặc biệt miễn phí bữa ăn sáng

• Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, miễn phí khám sức khỏe tuyển dụng, mua bảo hiểm sức khỏe 24/7...

• Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Hàn miễn phí, khóa đào tạo phát triển bản thân

• Chế độ hiếu, hỉ 2,000,000đ/sự kiện, xe đi lại 2 chiều

• Chế độ Team dinner: liên hoan, pinic, xem phim,... lên đến 2,400,000đ/năm/người

• Môi trường thân thiện, cởi mở: các hoạt động team building gắn kết hàng quý, bản tin hàng tuần, hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật nội bộ( bóng đá, nhảy dây, trang trí,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin