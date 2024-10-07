Tuyển Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích và thẩm định dòng tiền dự án đầu tư, hỗ trợ các Giám đốc đầu tư/Giám đốc QHKH Doanh nghiệp lớn lập tờ trình tín dụng/tờ trình đầu tư Trái phiếu. Thẩm định thực tế khách hàng, kiểm tra thực tế tình hình kinh doanh của khách hàng trước và sau vay, kiểm tra sau đầu tư định kỳ theo quy định của TPBank. Theo dõi, rà soát các khoản cấp tín dụng/các khoản đầu tư thuộc khối IB, cảnh báo sớm khách hàng có vấn đề... Thực hiện các Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình kinh doanh cuả khách hàng và thẩm định giá trị doanh nghiệp để M&A...

Thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích và thẩm định dòng tiền dự án đầu tư, hỗ trợ các Giám đốc đầu tư/Giám đốc QHKH Doanh nghiệp lớn lập tờ trình tín dụng/tờ trình đầu tư Trái phiếu.

Thẩm định thực tế khách hàng, kiểm tra thực tế tình hình kinh doanh của khách hàng trước và sau vay, kiểm tra sau đầu tư định kỳ theo quy định của TPBank.

Theo dõi, rà soát các khoản cấp tín dụng/các khoản đầu tư thuộc khối IB, cảnh báo sớm khách hàng có vấn đề...

Thực hiện các Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình kinh doanh cuả khách hàng và thẩm định giá trị doanh nghiệp để M&A...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kiểm toán, ... Ứng viên có từ 4 kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán; Có các chứng chỉ CFA/CPA... là một lợi thế Có kiến thức về Đầu tư tài chính, chứng khoán, Bất động sản Có khả năng phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích và xây dựng dòng tiền dự án đầu tư Nhạy bén, tư duy tốt Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kiểm toán, ...

Ứng viên có từ 4 kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán; Có các chứng chỉ CFA/CPA... là một lợi thế

Có kiến thức về Đầu tư tài chính, chứng khoán, Bất động sản

Có khả năng phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích và xây dựng dòng tiền dự án đầu tư

Nhạy bén, tư duy tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc

Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 100% lương, thu nhập khoảng 15-17 tháng/năm

- Thưởng dự án và thưởng cuối năm cao

- Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc, giờ làm việc linh hoạt

- Đội ngũ lãnh đạo thân thiện, hòa đồng, quan tâm đến sự phát triển của các cá nhân

- Nhân viên được đào đạo tận tình các kĩ năng mềm và nghiệp vụ chuyên sâu

- Không khí vui vẻ, nhiều đồng nghiệp trẻ trung, năng động

- Nhiều hoạt động tập thể lý thú và ý nghĩa: bóng đá, karaoke, đi phượt, du lịch, từ thiện hàng năm

- Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ

- Tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên ngoài Bảo hiểm y tế

- Cơ hội thăng tiến, đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin