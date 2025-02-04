Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm triển khai nội dung cho Social Media bao gồm: Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest, Email, Blog

- Viết email cho khách hàng theo từng campaign cho kênh email marketing

- Viết blog về lĩnh vực e-commerce

- Phát triển thương hiệu trên Shopify community và các nền tảng khác như: Reddit, Quora

- Tối ưu website blog theo chuẩn SEO

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những ứng viên có bằng cấp về Marketing, Báo chí, Ngôn ngữ anh và những ngành có liên quan

- Sử dụng thành thạo AI

- Tiếng anh ielts viết từ 6.0 trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Content thực chiến trên các kênh Digital

- Có kiến thức về SEO

- Sử dụng thành thạo các công cụ và nền tảng tiếp như: Google Analytics, Google Search ...

- Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thương mại điện tử (Shopify, POD, Dropshipping...)

- Có kiến thức về các kênh triển khai content marketing

- Có kinh nghiệm trong việc viết content về sản phẩm(SAAS) là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ: 10-15M

- Đóng bảo hiểm theo quy định, review lương 6 tháng/lần, đi du lịch cùng cty và các hoạt động vui chơi khác.

- Thưởng quý, thưởng lương tháng thứ 13 và thưởng hiệu quả công việc năm, các chế độ và thưởng các ngày lễ tết theo quy định.

- Được khuyến khích đưa ra các ý tưởng và đề xuất cải thiện sản phẩm và cùng thảo luận với đội ngũ phát triển sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

