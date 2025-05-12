Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 520 đường Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng ...và 5 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý học sinh trong lớp đảm nhiệm: sĩ số, tình trạng, sát sao với học sinh trong lớp...

Chấm, chữa, nhận xét bài tập về nhà của từng học sinh, quan sát lớp, hỗ trợ Giáo viên trong lớp học.

Cập nhật thông tin tình hình học sinh trong lớp lên các file, bảng biểu tương ứng. Sau mỗi buổi học, cập nhật tình học tập của học sinh vào nhóm lớp. Sau buổi học cuối tháng, tổng hợp điểm và nhận xét, gửi mail cho phụ huynh.

Đăng nhận xét, nội dung bài học vào nhóm học tập Zalo của lớp.

Với học sinh làm BTVN kém, chưa tiếp thu được bài trên lớp,.. cần liên lạc với phụ huynh để phụ huynh sát sao con hơn.

Hỗ trợ học sinh và phụ huynh khi cần tương tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 20 tuổi trở lên.

Ưu tiên sinh viên các trường Đại học Sư phạm, ...

Có đam mê giảng dạy và định hướng gắn bó lâu dài với công việc và CLB.

Trợ giảng đến trước 15 phút trước khi lớp bắt đầu học và sau 15 phút lớp kết thúc.

Tại Công ty TNHH MathExpress Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Theo số lượng lớp trợ giảng tại CLB (180.000 – 250.000/buổi)

Có cơ hội trở thành giáo viên chính thức của CLB

Được tham gia các hoạt động, sự kiện do CLB tổ chức định kì hàng quý, tháng.

Được tham gia đào tạo công việc định kì.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển bản thân.

Có cơ hội hợp tác lâu dài cùng CLB Toán MathExpress.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MathExpress

