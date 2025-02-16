Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu

Mức lương 2 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 15 Triệu

- Setup, điểm danh lớp học.

- Hỗ trợ, theo dõi việc học tập của học sinh.

- Dạy bổ trợ, gia sư.

- Tham gia check tài liệu, đánh máy, luyện chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý hoặc giáo viên.

Với Mức Lương 2 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Gắn bó lâu dài.

- Có kiến thức nền tảng môn Toán vững chắc. Test chuyên môn trên 8,5đ

- Nhiệt tình, kiên trì, tích cực, hoà đồng.

- Ham học hỏi, mong muốn được rèn luyện bản thân.

- Làm việc được buổi tối.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tùy theo năng lực: 2 triệu-xx triệu/tháng

- Thưởng chuyên cần: 500k/tháng

- Thưởng sinh nhật: 500k

- Được đào tạo, học hỏi, rèn luyện những kỹ năng quan trọng.

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được đi du lịch cùng công ty.

- Có cơ hội được trở thành giáo viên chính thức tại TCT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin