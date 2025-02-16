Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI
Mức lương
2 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 15 Triệu
- Setup, điểm danh lớp học.
- Hỗ trợ, theo dõi việc học tập của học sinh.
- Dạy bổ trợ, gia sư.
- Tham gia check tài liệu, đánh máy, luyện chuyên môn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý hoặc giáo viên.
Với Mức Lương 2 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Gắn bó lâu dài.
- Có kiến thức nền tảng môn Toán vững chắc. Test chuyên môn trên 8,5đ
- Nhiệt tình, kiên trì, tích cực, hoà đồng.
- Ham học hỏi, mong muốn được rèn luyện bản thân.
- Làm việc được buổi tối.
- Có kiến thức nền tảng môn Toán vững chắc. Test chuyên môn trên 8,5đ
- Nhiệt tình, kiên trì, tích cực, hoà đồng.
- Ham học hỏi, mong muốn được rèn luyện bản thân.
- Làm việc được buổi tối.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tùy theo năng lực: 2 triệu-xx triệu/tháng
- Thưởng chuyên cần: 500k/tháng
- Thưởng sinh nhật: 500k
- Được đào tạo, học hỏi, rèn luyện những kỹ năng quan trọng.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được đi du lịch cùng công ty.
- Có cơ hội được trở thành giáo viên chính thức tại TCT.
- Thưởng chuyên cần: 500k/tháng
- Thưởng sinh nhật: 500k
- Được đào tạo, học hỏi, rèn luyện những kỹ năng quan trọng.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được đi du lịch cùng công ty.
- Có cơ hội được trở thành giáo viên chính thức tại TCT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI