Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Trợ giảng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Mức lương
5 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Hỗ trợ giáo viên chính trong việc chuẩn bị và giảng dạy các khóa học lập trình cho học viên từ cơ bản đến nâng cao.
Hỗ trợ xây dựng, cập nhật và cải tiến giáo trình, tài liệu giảng dạy nhằm đảm bảo nội dung học tập luôn mới mẻ và sát với thực tế.
Hỗ trợ quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng đào tạo đạt chuẩn đầu ra, báo cáo và thực hiện các bài đánh giá năng lực học viên định kỳ, cung cấp phản hồi và đưa ra giải pháp hỗ trợ, cải thiện kỹ năng cho từng đối tượng học viên.
Hỗ trợ tạo môi trường thực hành, cọ sát với các dự án thực tế qua các buổi thảo luận, và các buổi ngoại khoá.
Hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc cho học viên trong quá trình học tập.
Hỗ trợ xây dựng và phát triển văn hóa đào tạo, góp phần tạo nên môi trường học tập tích cực và chuyên nghiệp.
Hỗ trợ lên kế hoạch và xây dựng hệ thống bài giảng trực tuyến, hệ thống kiểm tra đánh giá và tài liệu học tập số.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm khoa Tin học/ CNTT hoặc các ngành liên quan.
Bạn đam mê lập trình và mong muốn phát triển kỹ năng giảng dạy.
Có kiến thức cơ bản về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình (Python, Java, C++, HTML/CSS...).
Bạn là người nhiệt huyết, có kỹ năng giao tiếp và yêu thích việc truyền đạt kiến thức.
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và có ý thức trách nhiệm cao.
Có khả năng chịu áp lực công việc và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên đã từng thực tập hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ tùy năng lực (Review lên chính thức sau kỳ thực tập 6.000.000 - 9.000.000)
THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Được hỗ trợ dấu thực tập. Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, văn hóa học tập mạnh mẽ
Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, phát triển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm
Tham gia Câu lạc bộ và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
Tham gia Chương trình bảo hiểm sức khỏe Rikkei Care
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

