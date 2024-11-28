Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu

Mức lương 100000 - 100000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu

Trợ giảng cho GV nước ngoài tại các trường THPT ở khu vực Thanh Trì: dịch thuật, hỗ trợ bật máy chiếu, viết sổ đầu bài, quản lý trật tự lớp học.

Theo dõi quá trình học tập của học sinh

Hỗ trợ các bạn học sinh khi gặp khó khăn trong quá trình học

Trợ giúp trung tâm khi có các sự kiện và hoạt động ngoại khóa

Thực hiện các công việc hành chính và các công việc khác theo sự phân công trong từng thời kì nhất định.

Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng thành thạo tiếng anh giao tiếp, có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên

Có thể nhận lịch sáng từ thứ 2-6 hoặc chiều từ 2-6

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập

Ngoại hình ưa nhìn

Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 50k - 60k/tiết 45 phút

Môi trường năng động, trẻ trung

Cơ hội học hỏi, giao tiếp với GV nước ngoài

Thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục

