Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục
- Hà Nội: Hoàng Mai, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu
Trợ giảng cho GV nước ngoài tại các trường THPT ở khu vực Thanh Trì: dịch thuật, hỗ trợ bật máy chiếu, viết sổ đầu bài, quản lý trật tự lớp học.
Theo dõi quá trình học tập của học sinh
Hỗ trợ các bạn học sinh khi gặp khó khăn trong quá trình học
Trợ giúp trung tâm khi có các sự kiện và hoạt động ngoại khóa
Thực hiện các công việc hành chính và các công việc khác theo sự phân công trong từng thời kì nhất định.
Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể nhận lịch sáng từ thứ 2-6 hoặc chiều từ 2-6
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập
Ngoại hình ưa nhìn
Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, trẻ trung
Cơ hội học hỏi, giao tiếp với GV nước ngoài
Thưởng lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
