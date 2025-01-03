Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Language Link Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Language Link Việt Nam

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Language Link Việt Nam

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Chương trình Tiếng Anh liên kết trường học Schools Link bắt đầu tuyển dụng Giáo viên Trợ giảng Tiếng Anh cho năm học mới 2024 - 2025 với công việc như sau:
- Hỗ trợ Giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy học sinh như điểm danh, ổn định lớp, chuẩn bị tài liệu, phiên dịch, hướng dẫn học sinh làm bài tập, kiểm tra và chấm bài tập về nhà...
- Hỗ trợ các công tác giấy tờ, báo cáo, admin
- Hỗ trợ các event tại trường học
- Trao đổi, tương tác với phụ huynh học sinh
- Địa điểm & thời gian làm việc:
+ Full-time T2-T6 tại khu vực Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) và An Hưng (Hà Đông)

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Sinh viên năm 4 đang chờ bằng hoặc Đã tốt nghiệp Đại học, chuyên các ngành Sư phạm TA, ngôn ngữ Anh; nếu học ngành khác cần có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B2 trở lên (IELTS từ 6.0, TOEIC trên 650 hoặc VSTEP từ 7.0)
Học vấn: Sinh viên năm 4 đang chờ bằng hoặc
- Ngoại hình chỉn chu, giao tiếp tốt và tự tin cả Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt, không nói ngọng
- Có kinh nghiệm gia sư, trợ giảng tiếng Anh, đặc biệt cho lứa tuổi 6 - 15
- Nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo được thời gian làm việc đến hết năm học 2024 - 2025
- Ứng viên vui lòng ghi rõ địa điểm làm việc mong muốn trong CV ứng tuyển

Tại Language Link Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn:
Full-time: 7,000,000 - 10,000,000 VND/tháng (gross)
7,000,000 - 10,000,000 VND/tháng (gross)
+ Part-time/ Part-time Cover: 2,000,000 - 5,000,000 VND/tháng (gross)
Các phụ cấp khác: Phụ cấp chấm bài, họp phụ huynh, các công việc hành chính, phụ cấp điện thoại và xăng xe
phụ cấp
- Thưởng kết thúc hợp đồng, chính sách tăng lương hàng năm
- Tham gia các khoá học Tiếng Anh hấp dẫn tại Language Link với chi phí ưu đãi
- Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên
- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức của Language Link với nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Language Link Việt Nam

Language Link Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 34T Hoàng Đạo Thúy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

