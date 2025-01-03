Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Chương trình Tiếng Anh liên kết trường học Schools Link bắt đầu tuyển dụng Giáo viên Trợ giảng Tiếng Anh cho năm học mới 2024 - 2025 với công việc như sau:

- Hỗ trợ Giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy học sinh như điểm danh, ổn định lớp, chuẩn bị tài liệu, phiên dịch, hướng dẫn học sinh làm bài tập, kiểm tra và chấm bài tập về nhà...

- Hỗ trợ các công tác giấy tờ, báo cáo, admin

- Hỗ trợ các event tại trường học

- Trao đổi, tương tác với phụ huynh học sinh

- Địa điểm & thời gian làm việc:

+ Full-time T2-T6 tại khu vực Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) và An Hưng (Hà Đông)

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Sinh viên năm 4 đang chờ bằng hoặc Đã tốt nghiệp Đại học, chuyên các ngành Sư phạm TA, ngôn ngữ Anh; nếu học ngành khác cần có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B2 trở lên (IELTS từ 6.0, TOEIC trên 650 hoặc VSTEP từ 7.0)

- Ngoại hình chỉn chu, giao tiếp tốt và tự tin cả Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt, không nói ngọng

- Có kinh nghiệm gia sư, trợ giảng tiếng Anh, đặc biệt cho lứa tuổi 6 - 15

- Nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo được thời gian làm việc đến hết năm học 2024 - 2025

- Ứng viên vui lòng ghi rõ địa điểm làm việc mong muốn trong CV ứng tuyển

Tại Language Link Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn:

+ Full-time: 7,000,000 - 10,000,000 VND/tháng (gross)

+ Part-time/ Part-time Cover: 2,000,000 - 5,000,000 VND/tháng (gross)

- Các phụ cấp khác: Phụ cấp chấm bài, họp phụ huynh, các công việc hành chính, phụ cấp điện thoại và xăng xe

- Thưởng kết thúc hợp đồng, chính sách tăng lương hàng năm

- Tham gia các khoá học Tiếng Anh hấp dẫn tại Language Link với chi phí ưu đãi

- Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên

- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức của Language Link với nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Language Link Việt Nam

