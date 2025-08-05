Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp ...và 7 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trợ giảng cho các lớp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại trường Tiểu học và THCS.
- Hỗ trợ giáo viên nước ngoài quản lý lớp học và hướng dẫn học sinh (khi cần thiết).
- Giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ dịch thuật cho học sinh.
- Đảm bảo trật tự và an toàn lớp học trong suốt buổi học.
- Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công.
- Báo cáo tình hình lớp học và giáo viên cho AC phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh (ưu tiên sinh viên năm 1 và năm 2).
- Có thể làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu (theo lịch đăng ký).
- Có trình độ tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng nghe – nói và ngữ pháp.
- Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực.
- Thân thiện, nhiệt tình và yêu thích công việc giảng dạy.
- Yêu mến trẻ em và thiếu niên.
- Có kinh nghiệm giảng dạy và gia sư là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
- Cơ hội nâng cao kỹ năng tiếng Anh và giao tiếp với giáo viên nước ngoài.
- Phát triển kỹ năng mềm và kinh nghiệm giảng dạy thực tế.
- Cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, NCC SGCC - Bình Quới 1, 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

