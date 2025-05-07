Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Edusmart H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1b Mỹ Hưng, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ in ấn và chuẩn bị tài liệu trước giờ học

Đón và đảm bảo an toàn cho học sinh khi tới lớp

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên năm cuối

Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản

Nhanh nhẹn, yêu trẻ

Tại Công ty TNHH Edusmart H&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, 20/11

Xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên

Đóng bhxh theo quy định của nhà nước

Cơ chế cho con em cbnv học tập tại trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Edusmart H&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.