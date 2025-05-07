Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Edusmart H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH Edusmart H&T
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1b Mỹ Hưng, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ in ấn và chuẩn bị tài liệu trước giờ học
Đón và đảm bảo an toàn cho học sinh khi tới lớp
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên năm cuối
Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản
Nhanh nhẹn, yêu trẻ
Tại Công ty TNHH Edusmart H&T Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, 20/11
Xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên
Đóng bhxh theo quy định của nhà nước
Cơ chế cho con em cbnv học tập tại trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Edusmart H&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
