Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Edusmart H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Edusmart H&T
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Edusmart H&T

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH Edusmart H&T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1b Mỹ Hưng, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ in ấn và chuẩn bị tài liệu trước giờ học
Đón và đảm bảo an toàn cho học sinh khi tới lớp
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên năm cuối
Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản
Nhanh nhẹn, yêu trẻ

Tại Công ty TNHH Edusmart H&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, 20/11
Xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên
Đóng bhxh theo quy định của nhà nước
Cơ chế cho con em cbnv học tập tại trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Edusmart H&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Edusmart H&T

Công ty TNHH Edusmart H&T

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1b đường Hoa, Phượng Mỹ, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

