Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 13 Lô 20 Thế Lữ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị trước đầy đủ Flashcard, nội dung bài học, các học cụ cho buổi học sắp diễn ra.
Quản lý lớp học, chủ động ổn định học sinh, sắp xếp vị trí của học sinh trong giờ học để đảm bảo theo đúng nội dung Giáo Viên yêu cầu.
Hỗ trợ đánh giá kết quả học tập của học viên và phản ánh xác thực tình hình học tập của học viên sau mỗi buổi học.
Tạo môi trường học tập Tiếng Anh tích cực, thân thiện và khuyến khích sự tương tác giữa học viên trong lớp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phòng Đào Tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh là một lợi thế (tuy nhiên, không yêu cầu kinh nghiệm).
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt và khả năng tạo động lực cho học viên.
Có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê giảng dạy.
Có khả năng quản lý lớp học và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy.

Tại Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và có cơ hội tăng lương theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.
Được tham gia các hoạt động teambuilding và các hoạt động ngoại khóa khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 53 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phon·

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

