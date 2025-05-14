Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: 40 Nguyễn Văn Năng, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên chính tổ chức các hoạt động, dự án học tập và chăm sóc trẻ em theo chương trình giáo dục của nhà trường.
Thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy theo các chủ đề cụ thể được phân công trong kế hoạch giảng dạy
Tham gia tổ chức sự kiện , hoạt động ngoại khóa tại trường.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hướng dẫn học sinh hoàn thành chương trình học trong giờ
Kỹ năng giao tiếp và tương tác với trẻ em tốt.
Nhiệt tình, Trách nhiệm với công việc
Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo giờ (khoảng 40k/ giờ)
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt, chỉ áp dụng cho CBNV
Cơ hội được đào tạo lên giáo viên chuẩn quốc tế
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cùng với sự phát triển của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Đỗ Gia Palace, Số 158 Ngô Quyền, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

