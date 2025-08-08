Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 140 đường Lê Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trợ giảng tiếng Anh hỗ trợ giáo viên chính trong việc giảng dạy, quản lý lớp học và đảm bảo học viên có trải nghiệm học tập hiệu quả. Vai trò này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, sự nhiệt tình và khả năng làm việc nhóm để tạo môi trường học tập tích cực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng (ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm hoặc liên quan).
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 700 trở lên).
Nhiệt tình, kiên nhẫn và có khả năng làm việc với học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng hoặc làm việc trong môi trường giáo dục.

Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội nâng cao kỹ năng giảng dạy và giao tiếp tiếng Anh.
Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng từ giáo viên chính và trung tâm.
Mức lương cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 138, đường D8 , khu 11, KDC Chánh Nghĩa , Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

