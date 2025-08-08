Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 140 đường Lê Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trợ giảng tiếng Anh hỗ trợ giáo viên chính trong việc giảng dạy, quản lý lớp học và đảm bảo học viên có trải nghiệm học tập hiệu quả. Vai trò này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, sự nhiệt tình và khả năng làm việc nhóm để tạo môi trường học tập tích cực.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng (ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm hoặc liên quan).
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 700 trở lên).
Nhiệt tình, kiên nhẫn và có khả năng làm việc với học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng hoặc làm việc trong môi trường giáo dục.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 700 trở lên).
Nhiệt tình, kiên nhẫn và có khả năng làm việc với học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng hoặc làm việc trong môi trường giáo dục.
Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội nâng cao kỹ năng giảng dạy và giao tiếp tiếng Anh.
Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng từ giáo viên chính và trung tâm.
Mức lương cạnh tranh
Cơ hội nâng cao kỹ năng giảng dạy và giao tiếp tiếng Anh.
Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng từ giáo viên chính và trung tâm.
Mức lương cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI