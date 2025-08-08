Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 140 đường Lê Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trợ giảng tiếng Anh hỗ trợ giáo viên chính trong việc giảng dạy, quản lý lớp học và đảm bảo học viên có trải nghiệm học tập hiệu quả. Vai trò này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, sự nhiệt tình và khả năng làm việc nhóm để tạo môi trường học tập tích cực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng (ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm hoặc liên quan).

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 700 trở lên).

Nhiệt tình, kiên nhẫn và có khả năng làm việc với học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng hoặc làm việc trong môi trường giáo dục.

Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội nâng cao kỹ năng giảng dạy và giao tiếp tiếng Anh.

Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng từ giáo viên chính và trung tâm.

Mức lương cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English

