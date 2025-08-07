Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 19 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Môn giảng dạy: Stem, Kỹ Năng Sống, Tư duy toán, Anh Văn.

Cấp: từ Mầm non đến Trung học cơ sở.

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy các bạn học sinh

Đăng ký để nhận lịch phỏng vấn:

- 38/6 Tân Cảng, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

- D5, Lê Thị Riêng Khu Nhà ở Thới An, phường Thới An, TPHCM

- 11 đường 21, KDC Gia Hòa, p. Phước Long, Tp Thủ Đức

- 60 Đường 4A, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu trẻ và ngành giáo dục.

- Có bằng sư phạm là lợi thế.

- Trung thực, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

- Có tinh thần hợp tác, tích cực.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý.

- Có cơ hội học hỏi và nâng cao chuyên môn giảng dạy.

- Lương tính theo tiết học ( mỗi tiết 30 phút): 40.000VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN

