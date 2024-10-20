Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

- Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

-Hỗ trợ học sinh trong giờ học của giáo viên nước ngoài và giảng dạy theo thời khoá biểu của chương trình và thực hiện các hoạt động quản lý tiếng Anh khác của các lớp học sinh Tiểu học.
- Đóng góp điều chỉnh giáo án phù hợp với tình hình học tập của học sinh.
- Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục
- Làm việc giờ hành chính, 8h00am to 5h00pm và theo lịch cụ thể.
- Nội dụng cụ thể khác sẽ được trao đổi và giải đáp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ Tiếng Anh (Nhận hồ sơ sinh viên thứ 4).
Partime: nhận hồ sơ sinh viên năm 2,3,4
Có thể không có kinh nghiệm
Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh, theo năng lực thực tế, từ 10 - 12 - 15 triệu đồng/tháng (net) + thưởng học kì
• Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội... (không khấu trừ vào lương) và bảo hiểm y tế tư nhân (quyền lợi lên tới 250 triệu/năm), thưởng Tết và hỗ trợ sự kiện, lương hè 80%, vé xe bus tháng, khám sức khỏe định kì, nghỉ mát...
• Làm việc môi trường chuyên nghiệp, hiện đại
• Ăn trưa, đồng phục
• Được đào tạo các kỹ năng làm việc và đào tạo các chứng chỉ giảng dạy quốc tế
• Cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Topscore Office, Tòa nhà Anh Minh, 36 Phố Hoàng Cầu - Phường Ô Chợ Dừa- Quận Đống Đa- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

