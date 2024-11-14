Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Victory Tower, Số 12 Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Hỗ trợ người phụ trách Bộ Phận Video ngắn xử lý các công việc liên quan của Bộ phận, bao gồm nhưng không giới hạn về phiên dịch hiện trường, phiên dịch cuộc họp và phiên dịch tại địa điểm quay.

Có thể hoàn thành công việc ngoài giờ đột xuất như Gặp gỡ khách hàng, Họp với Khách hàng, Đàm phán với khách hàng bất cứ lúc nào theo sự phát triển kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ cấp trên theo dõi và hoàn thành các nhiệm vụ khác.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 25-30 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên, thành thạo tiếng Trung, nghe, nói, đọc, viết.

Có khả năng giao tiếp, hiểu biết, thực thi và chịu áp lực tốt, tính cách vui vẻ, nói năng lịch sự.

Chủ động, tận tâm, tỉ mỉ trong công việc, tư duy nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao, sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng.

Thành thạo Internet và có hiểu biết nhất định về các mạng xã hội như TikTok và YouTube.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm học tập tại Trung Quốc hoặc làm việc tại các công ty về mảng Internet.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (Thương lượng trực tiếp)

Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, phí gửi xe

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Pháp luật quy định

Nghỉ lễ theo qui định, thử việc có phép năm, 12 ngày/năm

Thưởng lễ/trái cây hàng tuần/đồ ăn nhẹ hàng ngày/tiệc công ty/teambuilding

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00-18:00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), Thứ bảy làm việc cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin