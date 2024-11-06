Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
- Thực hiện công tác soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện Hợp đồng với Khách hàng
- Thực hiện công tác thủ tục kế toán (hóa đơn, theo dõi công nợ,...) trong công tác nội bộ và Khách hàng.
- Thực hiện soạn thảo Hồ sơ (theo biểu mẫu có sẵn), các tài liệu liên quan (BBNT, HSTT, các biểu mẫu biên bản,...) của dự án theo yêu cầu GĐDA
- Thực hiện báo cáo ngày, báo cáo tuần, ghi biên bản họp,... theo nhiệm vụ chuyên trách được giao
- Quản lý và duy trì lưu trữ dữ liệu của dự án (quy trình, hệ thống biểu mẫu...)
- Thực hiện chuẩn bị các tài liệu liên quan theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Tiếng Anh thành thạo, biết tiếng Trung là một lợi thế.
- Ưu tiên cho những bạn có kinh nghiệm đã làm việc tại các Công ty, Tập đoàn Năng lượng tái tạo, cơ điện, bất động sản, xây dựng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, tác phong chuyên nghiệp.
- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương chính thức: trọn gói 16.000.000đ / tháng - 18.000.000đ/ tháng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định
- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức
- Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, các hoạt động văn hóa chung theo quy định của Công ty.
- Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI