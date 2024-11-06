Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Thực hiện công tác soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện Hợp đồng với Khách hàng

- Thực hiện công tác thủ tục kế toán (hóa đơn, theo dõi công nợ,...) trong công tác nội bộ và Khách hàng.

- Thực hiện soạn thảo Hồ sơ (theo biểu mẫu có sẵn), các tài liệu liên quan (BBNT, HSTT, các biểu mẫu biên bản,...) của dự án theo yêu cầu GĐDA

- Thực hiện báo cáo ngày, báo cáo tuần, ghi biên bản họp,... theo nhiệm vụ chuyên trách được giao

- Quản lý và duy trì lưu trữ dữ liệu của dự án (quy trình, hệ thống biểu mẫu...)

- Thực hiện chuẩn bị các tài liệu liên quan theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên các trường Ngoại thương, KTQD, Tài chính.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Tiếng Anh thành thạo, biết tiếng Trung là một lợi thế.

- Ưu tiên cho những bạn có kinh nghiệm đã làm việc tại các Công ty, Tập đoàn Năng lượng tái tạo, cơ điện, bất động sản, xây dựng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, tác phong chuyên nghiệp.

- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần hoặc theo sự phân công của Ban lãnh đạo

- Mức lương chính thức: trọn gói 16.000.000đ / tháng - 18.000.000đ/ tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức

- Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, các hoạt động văn hóa chung theo quy định của Công ty.

- Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin