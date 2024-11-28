Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, Số 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Quản lý lịch trình làm việc của Giám Đốc; sắp xếp các chương trình và thời gian họp nội bộ, bên ngoài và chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu;

- Phối hợp với các phòng ban để tổng hợp và kịp thời đệ trình tới GĐ Phương án xử lý các vấn đề trong vận hành thường xuyên và đột xuất để đưa ra Phương án xử lý kịp thời;

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp với khách hàng, đối tác, nhân viên, ghi chép và phiên dịch nội dung cuộc họp khi được yêu cầu;

- Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác đối nội, đối ngoại. Quản lý danh sách khách hàng, đối tác của Ban Giám Đốc, giữ liên lạc thường xuyên theo yêu cầu;

- Soạn thảo và đọc các Hợp đồng kinh tế

- Thực hiện công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám đốc.

- Báo cáo công việc mỗi cuối ngày cho GĐ

- Đi công tác xa, Trong và ngoài nước khi cần

- Địa điểm làm việc: Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1. TP HCM

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Điều kiện cần:

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt tình huống tốt

- Vui vẻ hoạt bát

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kết nối tốt;

- Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc;

- Kỹ năng máy tính tốt (MS Word, MS Excel)

- Tiếng Anh giao tiếp tốt ( Bắt buộc)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 16Tr - 18Tr hoặc theo thỏa thuận khi phỏng vấn

-Thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch, tháng 13, thưởng KPI 6 tháng 1 lần

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

