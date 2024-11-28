Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G10 - BT8 Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức chương trình công tác, chương trình họp phục vụ cho Ban lãnh đạo Công ty;

Làm thư ký các cuộc họp Công ty, soạn thảo thông báo, biên bản, nghị quyết và các văn bản khác của Ban lãnh đạo Công ty theo quy định;

Thực hiện công tác quản lý văn bản, công tác văn thư - văn phòng, hậu cần phục vụ cho Ban lãnh đạo Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của Ban lãnh đạo Công ty

Nữ, độ tuổi từ 22 – 30 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành kinh tế)

Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, làm việc tập trung, độc lập, chịu được áp lực, khả năng tư duy logic tốt

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm thư ký/trợ lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: từ 8 - 12 triệu đồng tùy năng lực, kinh nghiệm ứng viên (được xem xét tăng lương, thưởng dịp cuối năm phụ thuộc nỗ lực cá nhân & kết quả công việc);

Có chế độ ăn trưa tại Công ty;

Được đóng BHXH, BHYT theo qui định của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo;

Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong công ty;

Được nghỉ tối đa 12 ngày phép/1 năm

