Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: G10
- BT8 Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức chương trình công tác, chương trình họp phục vụ cho Ban lãnh đạo Công ty;
Làm thư ký các cuộc họp Công ty, soạn thảo thông báo, biên bản, nghị quyết và các văn bản khác của Ban lãnh đạo Công ty theo quy định;
Thực hiện công tác quản lý văn bản, công tác văn thư - văn phòng, hậu cần phục vụ cho Ban lãnh đạo Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của Ban lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 22 – 30 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành kinh tế)
Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người
Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, làm việc tập trung, độc lập, chịu được áp lực, khả năng tư duy logic tốt
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm thư ký/trợ lý.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: từ 8 - 12 triệu đồng tùy năng lực, kinh nghiệm ứng viên (được xem xét tăng lương, thưởng dịp cuối năm phụ thuộc nỗ lực cá nhân & kết quả công việc);
Có chế độ ăn trưa tại Công ty;
Được đóng BHXH, BHYT theo qui định của Nhà nước.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo;
Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong công ty;
Được nghỉ tối đa 12 ngày phép/1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
