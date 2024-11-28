Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Theo dõi, hỗ trợ xây dựng và thường xuyên đôn thúc nhắc nhở Chuyên viên Tư vấn thực hiện đúng với kế hoạch, chiến lược đã được phê duyệt.
- Thực hiện các chỉ đạo của Giám Đốc, xúc tiến (Thông báo, giải thích, hỗ trợ) các chương trình bán hàng cho Chuyên viên Tư vấn. Là cầu nối giữa Giám Đốc và Chuyên viên Tư vấn
- Quản lý, soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động Bán hàng và truy cập cơ sở dữ liệu.
- Book phòng họp, lịch họp cho Giám Đốc
- Tổng hợp và xử lý những phản hồi của Tư vấn viên kinh doanh để báo cáo Giám Đốc.
- Quản lý chương trình, lộ trình, tài liệu đào tạo nhân viên mới.
- Hỗ trợ Giám Đốc, là cầu nối giữa Phòng với các Bộ phận khác.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 22-28 tuổi, không kinh nghiệm
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (ưu tiên từng làm việc ở các vị trí telesales, sales admin,....);
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: đặc biệt là excell, có khả năng phân tích tổng hợp;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng từ 7-10 triệu + thưởng hoa hồng của sale
- Xét tăng lương đột xuất theo năng lực
- Tặng qùa sinh nhât, lễ tết, cưới hỏi, ốm đau, sinh con
- Thưởng lương tháng 13,...
- Du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

