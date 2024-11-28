Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Yên Mỹ ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung cho sếp người Trung Quốc (sếp biết Tiếng Việt cơ bản)
Trao đổi với đối tác
Nghiệp vụ thư ký
Trao đổi giữa sếp và nhân viên
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung tốt, tương đương HSK 4 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12.000.000 - 14.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
