Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung cho sếp người Trung Quốc (sếp biết Tiếng Việt cơ bản)

Trao đổi với đối tác

Nghiệp vụ thư ký

Trao đổi giữa sếp và nhân viên

Các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung tốt, tương đương HSK 4 trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint,...

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Quyền Lợi

Lương 12.000.000 - 14.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng mọi chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước

Địa điểm làm việc: KCN Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Cách Thức Ứng Tuyển

