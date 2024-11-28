Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung cho sếp người Trung Quốc (sếp biết Tiếng Việt cơ bản)
Trao đổi với đối tác
Nghiệp vụ thư ký
Trao đổi giữa sếp và nhân viên
Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung tốt, tương đương HSK 4 trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint,...
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập
Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12.000.000 - 14.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng mọi chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước
Địa điểm làm việc: KCN Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

