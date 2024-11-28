Tuyển Hành chính Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu

Mức lương 100000 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu

Thực hiện quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc xuống các phòng ban

Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty.

Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc liên quan đến nhân sự, ngân sách của công ty

Đại diện cho giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi giám đốc vắng mặt.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết/giỏi tiếng Anh

Biết /giỏi Excel

Ưu tiên học Kế toán/ tài chính

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 10-20 triệu tùy năng lực, mục tiêu công việc , kinh nghiệm

Chấp nhận sinh viên mới ra trường có mục tiêu

(thưởng: các ngày nghỉ Lễ, thưởng Tết âm lịch & chế độ thưởng khác...).

Cơ hội làm việc với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội đào tạo và phát triển.

Hoạt động kết nối đội nhóm và hoạt động công ty: chương trình teambuilding hàng tháng, quý, tiệc năm mới, nghỉ mát, các hoạt động thể thao

Chế độ khác: trợ cấp đi lại, điện thoại, công tác... theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

