Tuyển Hành chính Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
100000 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu
Thực hiện quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc xuống các phòng ban
Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty.
Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc liên quan đến nhân sự, ngân sách của công ty
Đại diện cho giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi giám đốc vắng mặt.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết/giỏi tiếng Anh
Biết /giỏi Excel
Ưu tiên học Kế toán/ tài chính
Biết /giỏi Excel
Ưu tiên học Kế toán/ tài chính
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận: 10-20 triệu tùy năng lực, mục tiêu công việc , kinh nghiệm
Chấp nhận sinh viên mới ra trường có mục tiêu
(thưởng: các ngày nghỉ Lễ, thưởng Tết âm lịch & chế độ thưởng khác...).
Cơ hội làm việc với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội đào tạo và phát triển.
Hoạt động kết nối đội nhóm và hoạt động công ty: chương trình teambuilding hàng tháng, quý, tiệc năm mới, nghỉ mát, các hoạt động thể thao
Chế độ khác: trợ cấp đi lại, điện thoại, công tác... theo chính sách công ty.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường có mục tiêu
(thưởng: các ngày nghỉ Lễ, thưởng Tết âm lịch & chế độ thưởng khác...).
Cơ hội làm việc với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội đào tạo và phát triển.
Hoạt động kết nối đội nhóm và hoạt động công ty: chương trình teambuilding hàng tháng, quý, tiệc năm mới, nghỉ mát, các hoạt động thể thao
Chế độ khác: trợ cấp đi lại, điện thoại, công tác... theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI