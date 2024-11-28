Tuyển Hành chính Công ty TNHH TMDV DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH TMDV DTC
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 86 đường 65 Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc ký kết hợp đồng như: báo giá, hợp đồng, biên bản thỏa thuận
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng/ Đại học
Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí tương đương
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng;
Tố chất: Trung thực, chịu khó, thận trọng, năng động & tinh thần cầu tiến.
Trung thực, siêng năng, cẩn thận
Biết Tiếng Anh là điểm cộng
Ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại các công ty sản xuất/thương mại về máy móc/ cơ khí là điểm cộng.
Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí tương đương
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng;
Tố chất: Trung thực, chịu khó, thận trọng, năng động & tinh thần cầu tiến.
Trung thực, siêng năng, cẩn thận
Biết Tiếng Anh là điểm cộng
Ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại các công ty sản xuất/thương mại về máy móc/ cơ khí là điểm cộng.
Tại Công ty TNHH TMDV DTC Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng đánh giá công việc, thâm niên, quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đáng ...
Thường xuyên tổ chức các kỳ teambuilding, du lịch, party...
“Buổi trưa vui vẻ” phục vụ miễn phí hàng ngày tại văn phòng.
Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Thường xuyên tổ chức các kỳ teambuilding, du lịch, party...
“Buổi trưa vui vẻ” phục vụ miễn phí hàng ngày tại văn phòng.
Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV DTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI