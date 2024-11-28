Tuyển Hành chính Công ty TNHH TMDV DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 đường 65 Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính

- Soạn thảo các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc ký kết hợp đồng như: báo giá, hợp đồng, biên bản thỏa thuận

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao đẳng/ Đại học

Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí tương đương

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng;

Tố chất: Trung thực, chịu khó, thận trọng, năng động & tinh thần cầu tiến.

Trung thực, siêng năng, cẩn thận

Biết Tiếng Anh là điểm cộng

Ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại các công ty sản xuất/thương mại về máy móc/ cơ khí là điểm cộng.

Được Hưởng Những Gì

Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng đánh giá công việc, thâm niên, quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đáng ...

Thường xuyên tổ chức các kỳ teambuilding, du lịch, party...

“Buổi trưa vui vẻ” phục vụ miễn phí hàng ngày tại văn phòng.

Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

