Tuyển Hành chính Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu

Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch.

Hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo các bộ phận phòng ban thực hiện các mục tiêu, kế hoạch công việc.

Truyền đạt những chỉ đạo của Tổng Giám đốc tới các đơn vị phòng ban trong trường hợp Giám đốc điều hành chỉ đạo hoặc vắng mặt.

Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các công việc, kế hoạch công việc của các đơn vị phòng ban.

Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình trạng, báo cáo kết quả công việc của các đơn vị phòng ban và báo cáo Tổng Giám đốc.,.

Hỗ trợ các đơn vị, phòng ban trong việc tiếp nhận, giải quyết các mục tiêu, kế hoạch, công việc mà Tổng Giám đốc chỉ đạo

Thực hiện việc ghi chép, tổng hợp các chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong các cuộc họp,

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết như tài liệu, phương tiện...phục vụ Tổng Giám đốc đi công tác hoặc làm việc ngoài công ty.