Tuyển Hành chính Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
- Hải Phòng: Cụm Công nghiệp Thị Trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch.
Hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo các bộ phận phòng ban thực hiện các mục tiêu, kế hoạch công việc.
Truyền đạt những chỉ đạo của Tổng Giám đốc tới các đơn vị phòng ban trong trường hợp Giám đốc điều hành chỉ đạo hoặc vắng mặt.
Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các công việc, kế hoạch công việc của các đơn vị phòng ban.
Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình trạng, báo cáo kết quả công việc của các đơn vị phòng ban và báo cáo Tổng Giám đốc.,.
Hỗ trợ các đơn vị, phòng ban trong việc tiếp nhận, giải quyết các mục tiêu, kế hoạch, công việc mà Tổng Giám đốc chỉ đạo
Thực hiện việc ghi chép, tổng hợp các chỉ đạo của Tổng Giám đốc trong các cuộc họp,
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết như tài liệu, phương tiện...phục vụ Tổng Giám đốc đi công tác hoặc làm việc ngoài công ty.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chính trực, Cầu thị, Ham học hỏi, Cam kết.....
Ưu tiên Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh.
Tại Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và chất lượng.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp theo năng lực không giới hạn
12 ngày phép hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24
Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
