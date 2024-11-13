Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Trợ giúp Giám đốc trong việc điều phối công việc với các đối tác nội địa và quốc tế
- Kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
- Điều phối, triển khai các kế hoạch, các chiến lược kinh doanh, marketing sau khi được phê duyệt.
- Tham mưu, tham vấn cho giám đốc các giải pháp, các chiến lược phát triển kinh doanh, marketing.
- Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của GĐ
- Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu của GĐ và các cuộc họp của phòng
- Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến GĐ để xin ý kiến chỉ đạo
- Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của GĐ cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt
- Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của GĐ
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của GĐ

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Đại Học Quốc gia bằng khá trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Tiếng Anh; Tiếng Trung hoặc tiếng Hàn nghe nói tốt (là một lợi thế)
- Có kinh nghiệm làm trợ lý cho GĐ trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu.
- Học tập tại nước ngoài là 1 lợi thế;
- Am Hiểu kinh doanh, marketing;
- Học hoặc kinh nghiệm Logistics.
- Biết lắng nghe, cái tôi không quá cao
- Tinh nhanh, hoạt ngôn trong cách nói chuyện, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 18 - 20 triệu + thưởng (tùy hiệu suất công việc)
- Phụ cấp: ăn trưa công ty nấu
- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm
- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định
– Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật theo quy định của công ty
- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định;
- Có cơ hội được đi du lịch nước ngoài, làm việc và thăm đối tác tại nước ngoài hằng năm;
- Có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến lên vị trí trưởng team, trưởng dự án hay trưởng phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 149 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

