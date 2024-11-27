Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Chăm sóc khách hàng, đại lý

Tiếp nhận và sắp xếp lịch làm việc cho Ban Giám đốc

Hỗ trợ đối nội - đối ngoại theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc

Kiểm tra, giám sát tiến độ các phòng ban khác và đề xuất

Phối hợp làm nhãn hiệu khi cần.

Là nữ, có kinh nghiệm tối thiểu 08 tháng tại vị trí tương đương hoặc vị trí trợ lý truyền thông

Tuổi từ 22 - 28

Biết quay, chụp và chỉnh sửa ảnh/video cơ bản

Kỹ năng giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm

Khả năng ra quyết định, có khả năng thay mặt giám đốc đưa ra quyết định nhỏ và lớn tại nơi làm việc theo dự ủy quyền của lãnh đạo.

Thu nhập: 8 - 15 triệu/ tháng (Lương cứng có thể deal theo năng lực và khối lượng công việc)

Tăng lương 2 lần/năm hoặc theo hiệu quả công việc

Hưởng đầy đủ các chế độ theo nội quy, quy định của Công ty

Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc

Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu, cũng như có nhiều cơ hội thăng tiến

Tham gia team-building, du lịch từ 2 lần/ năm

Nhiều chế độ hấp dẫn khác...

