Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 No2B KĐT Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chăm sóc khách hàng, đại lý
Tiếp nhận và sắp xếp lịch làm việc cho Ban Giám đốc
Hỗ trợ đối nội - đối ngoại theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc
Kiểm tra, giám sát tiến độ các phòng ban khác và đề xuất
Phối hợp làm nhãn hiệu khi cần.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ, có kinh nghiệm tối thiểu 08 tháng tại vị trí tương đương hoặc vị trí trợ lý truyền thông
Tuổi từ 22 - 28
Biết quay, chụp và chỉnh sửa ảnh/video cơ bản
Kỹ năng giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm
Khả năng ra quyết định, có khả năng thay mặt giám đốc đưa ra quyết định nhỏ và lớn tại nơi làm việc theo dự ủy quyền của lãnh đạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 15 triệu/ tháng (Lương cứng có thể deal theo năng lực và khối lượng công việc)
Tăng lương 2 lần/năm hoặc theo hiệu quả công việc
Hưởng đầy đủ các chế độ theo nội quy, quy định của Công ty
Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung
Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc
Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu, cũng như có nhiều cơ hội thăng tiến
Tham gia team-building, du lịch từ 2 lần/ năm
Nhiều chế độ hấp dẫn khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

